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Треть курян первоочередной задачей в Год экологии считают расчистку рек

Вчера, 08:08
Треть курян первоочередной задачей в Год экологии считают расчистку рек
 
В регионе официально стартовал Год экологии в России, одна из главных целей которого - привлечение внимания к актуальным проблемам в сфере экологии, улучшение состояния экологической среды. Центр регионального развития обратился к курянам-пользователям Интернета с вопросом, какие проблемы в сфере экологии в области должны быть  решены в первую очередь. Более трети принявших участие в опросе граждан - 37% - считают, что в первую очередь властям необходимо заняться расчисткой русел рек Тускарь и Сейм.  26% респондентов указывают на необходимость  модернизации очистных сооружений на предприятиях, 21% выступает за создание новых заповедников, 9% жителей губернии высказались за создание «зеленого щита» вокруг Курска. 

 

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