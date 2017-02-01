Треть курян первоочередной задачей в Год экологии считают расчистку рек

В регионе официально стартовал Год экологии в России, одна из главных целей которого - привлечение внимания к актуальным проблемам в сфере экологии, улучшение состояния экологической среды. Центр регионального развития обратился к курянам-пользователям Интернета с вопросом, какие проблемы в сфере экологии в области должны быть решены в первую очередь. Более трети принявших участие в опросе граждан - 37% - считают, что в первую очередь властям необходимо заняться расчисткой русел рек Тускарь и Сейм. 26% респондентов указывают на необходимость модернизации очистных сооружений на предприятиях, 21% выступает за создание новых заповедников, 9% жителей губернии высказались за создание «зеленого щита» вокруг Курска.

Вчера, 08:08