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Сегодня в Курске стартует чемпионат «Молодые профессионалы»

Вчера, 08:09
Сегодня в Курске стартует чемпионат «Молодые профессионалы»
Сегодня в областном Дворце молодежи стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Он продлится пять дней. За звание лучшего по профессии будут соревноваться 150 учащихся и уже работающих выпускников курских профессиональных образовательных организаций и вузов. Чемпионат проводится по 15 компетенциям: например, среди них парикмахерское искусство, облицовка плиткой, сварочные технологии, выпечка хлебобулочных изделий, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, медицинский и социальный уход. Победители чемпионата представят Курскую область на межрегиональном конкурсе WorldSkillsRussia.  

 

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