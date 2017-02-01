Сегодня в Курске стартует чемпионат «Молодые профессионалы»

Сегодня в областном Дворце молодежи стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Он продлится пять дней. За звание лучшего по профессии будут соревноваться 150 учащихся и уже работающих выпускников курских профессиональных образовательных организаций и вузов. Чемпионат проводится по 15 компетенциям: например, среди них парикмахерское искусство, облицовка плиткой, сварочные технологии, выпечка хлебобулочных изделий, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, медицинский и социальный уход. Победители чемпионата представят Курскую область на межрегиональном конкурсе WorldSkillsRussia.

Вчера, 08:09