В Курске активисты расчистят от снега дворы домов ветеранов

Сегодня в Курске пройдет волонтерская акция «Добро с доставкой на дом». Студенты расчистят от снега дворы домов ветеранов Великой Отечественной войны Ольги Шушмановой и Михаила Косинова. «Добро с доставкой на дом» - не разовая акция, а продолжение долгосрочного проекта, который организовала городская молодежная биржа труда в 2012 году. Сотрудники биржи труда не оставляют без внимания ни одну просьбу пожилых людей о помощи и оказывают её вне зависимости от торжественных дат.

Вчера, 08:10