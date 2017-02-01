поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

В Курске активисты расчистят от снега дворы домов ветеранов

Вчера, 08:10
В Курске активисты расчистят от снега дворы домов ветеранов
Сегодня в Курске пройдет волонтерская акция «Добро с доставкой на дом». Студенты расчистят от снега дворы  домов ветеранов Великой Отечественной войны Ольги Шушмановой и Михаила Косинова. «Добро с доставкой на дом» - не разовая акция, а продолжение долгосрочного проекта, который организовала городская молодежная биржа труда в 2012 году. Сотрудники биржи труда не оставляют без внимания ни одну просьбу пожилых людей о помощи и оказывают её вне зависимости от торжественных дат.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама