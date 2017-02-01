В Курске объявлен конкурс на лучшие памятные знаки

Комитет по культуре Курской области объявляет творческий конкурс на создание памятных знаков, а точнее мемориальной доски, посвященных организатору музея «Юные защитники Родины» Кларе Рябовой и композитору, пианисту Аркадию Абазе. Кроме этого объявлен конкурс на создание доски, посвященной выдающимся деятелям истории и культуры, выступавшим в разные годы в зале здания Дворянского собрания (он же Дом офицеров).

Подробную информацию о проведении творческого конкурса можно получить у Александра Юрьевича Потанина по тел. 8(4712)703-282 с 10.00 до 17.00 или по адресу, 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11.

Вчера, 08:11