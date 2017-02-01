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На курских дорогах в январе погибли два пешехода

Вчера, 08:16
На курских дорогах в январе погибли два пешехода
2 человека погибли, 29 получили травмы на дорогах Курской области в январе. Речь идет о ДТП с участием пешеходов. Больше половины происшествий инспекторы ГИБДД зарегистрировали в Курске.  
Сотрудники Госавтоинспекций напоминают: водителям, не уступающим дорогу пешеходам, грозит административный штраф в 1,5 тысячи рублей. Если же ПДД нарушает пешеход, то ему придется заплатить 500 рублей штрафа. Кроме этого, в тёмное время суток вне населённых пунктов они обязаны иметь на одежде светоотражающие элементы. За это нарушение также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей.

 

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