Американский журнал составил список лучших фильмов для наркоманов

Сегодня, 12:29

Американский журнал The Fader составил список фильмов и сериалов, которые смотрят люди, страдающие зависимостью от наркотиков. В рейтинге насчитывается 17 позиций. В список вошли работы кинорежиссеров художественных и документальных лент, а также и шоу-программы из сервиса Netflix.

На первом месте, по мнению журналистов The Fader, картина немецкого режиссера Вернера Херцога «В самое пекло». Лента наделала много шума в прессе после своего выхода в кинопрокат в 2016 году. Она раскрывает работу ученого, постоянно находящегося у жерла вулканов и монотонно собирающего образцы для дальнейшего изучения в лаборатории под микроскопом.

На вторую позицию составители поместили четвертый сезон многосерийной ленты «Проще простого» от режиссера и сценариста Джо Сванберга. Здесь рассказываются истории друзей из Чикаго, которые ведут беззаботный образ жизни, попадая в разные непристойные ситуации.

На третьем месте стоит телешоу «Странная дружба», рассказывающее о привязанностях между отдельно взятыми представителями мира животных. Передачу транслируют на канале National Geographic.

В подборку также вошли ленты, которые можноСмотреть кино фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве, например, научно-фантастический фильм ужасов «Муха» 1968 года выпуска, комедийная мелодрама «Лизи Магуайер», фэнтези «Примесь».

Большинство кинообозревателей склоняется к мнению, что в этот список необходимо дополнить лентами, снятыми по романам Стивена Кинга.