В Ростове тяжело больной предприниматель может умереть в СИЗО

Вчера, 08:30

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов попытается помочь предпринимателю из Ростова-на-Дону Валерию Чабанову, подозреваемому в мошенничестве, который на протяжении многих месяцев добивается перевода из СИЗО под домашний арест, сообщает RostovGazeta.

Некогда успешного бизнесмена, который руководил крупнейшим строительным холдингом на Юге страны "Вант", правоохранительные органы подозревают в обманных махинациях по отношению к дольщикам. Ущерб, нанесенный потерпевшим, оценивается в 300 миллионов рублей. Несмотря на тяжелое состояние здоровья бизнесмена, несколько лет назад врачи обнаружили у него злокачественную опухоль, он продолжает уже больше года находиться в СИЗО, пока Кировский районный суд города Ростова-на-Дону рассматривает его дело.

Финансовые проблемы у строительной организации начались в результате финансового кризиса в 2008 году. Против руководителей компаний, входивших в холдинг "Вант" были инициированы уголовные дела, им были предъявлены обвинения в совершении преступления в предпринимательской сфере, однако все они отделались лишь штрафами, передает RostovGazeta слова адвоката Чабанова Светланы Подгорной. Против подзащитного Подгорной дело было возбуждено по более серьезной статье - мошенничество в особо крупном размере. Правозащитник настаивает на переквалификации действий Чабанова, считая действия гособвинения неправомерными.

Само гособвинение настаивает на том, что возбуждение дела по более строгой статье против Чабанова обусловлено тем, что предприниматель пытался скрыться от правосудия за границей и даже был объявлен в международный розыск. Однако, по мнению защиты, в 2012 году предприниматель по закону имел право пересекать границу РФ, поскольку проходил по делу об обманутых дольщиках не как подозреваемый, а в качестве свидетеля.

По словам близких бизнесмена, Чабанов не скрывался за границей от закона, за пределами страны он проходил сложное лечение. Напротив, несмотря на тяжелое состояние здоровья, предприниматель как мог помогал следователям, дав полные показания. Более того, взаимодействуя с городскими властями, бизнесмен искал возможность сдать в эксплуатацию недострои и решить вопросы, связанные с дольщиками. По пяти объектам, информация о которых содержится в уголовном деле, было найдено решение. Дольщикам одного из домов были возвращены денежные средства, три дома были достроены. Большей части дольщиков дома, строительство которого планировалось на улице Седова, также были возвращены их деньги.

Несмотря на все это, Чабанов на протяжении многих месяцев находится под стражей, что усложняет процесс решения вопросов, необходимого для завершения строительства объектов.

При этом болезнь прогрессирует, диагноз был подтвержден специальной комиссией, но даже несмотря на тяжелое состояние предпринимателя, суд каждый раз отклоняет ходатайство об изменении меры пресечения. В СИЗО Чабанов не получает должного ухода и лечения.

На помощь больному раком предпринимателю пришли бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи, региональный бизнес-омбудсмен Олег Дереза. По словам Олега Дерезы, они сделают все возможное для того, чтобы обеспечить перевод Валерия Чабанова из СИЗО.

Несколько дней назад бизнесмен был госпитализирован в хирургическое отделение больницы ГУФСИН.