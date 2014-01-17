В Курске вручили премию "Человек года"

В Курске в 17-й раз вручили премию общественного признания «Человек года-2016» — «Курская антоновка». Статуэтки с золотыми яблоками достались самым достойным по 11 основным и двум специальным номинациям. «Событием года» стала победа рапиристки Инны ДЕРИГЛАЗОВОЙ на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Победителем номинации «Честь и достоинство» посмертно признан подполковник УФСБ Роман КАМЕНЕВ, героически погибший прошлым летом в Крыму при попытке украинских диверсантов проникнуть на полуостров. Премию вручили его родственникам. «Духовным радетелем курского края» назван митрополит Курский и Рыльский ГЕРМАН. В номинации «Память священна» оргкомитет вспомнил 75-летие подвига юных подпольщиков-молодогвадейцев Льговского района. Награду передали на хранение в музей «Молодая гвардия» Льгова. В номинации «Общественная деятельность» победителем признано курское отделение Российского фонда мира за большую работу по размещению и обеспечению беженцев с Украины, организацию сбора гуманитарной помощи для них и жителей Донбасса. В номинации «Преодоление» премия вручена курянину Александру СОКЛАКОВУ. Несмотря на ампутацию ноги, он сумел воплотить свою мечту – стать парашютистом, ставить рекорды в небе. В этом году оргкомитет премии рассмотрел около 100 кандидатур, представленных курянами.





Вчера, 08:05