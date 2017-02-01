Курское «Динамо» дома разгромило красноярский клуб

Курское «Динамо» одержало домашнюю победу в рамках женской Премьер-лиги. Бело-голубые разгромили красноярский «Енисей» со счетом 87:57. Уже во 2-й четверти перевес «динамовок» был трехкратным (24:8). В этой встрече по 14 баллов набрали Мария Вадеева и Ннемкади Огвумике, по 11 — Татьяна Видмер и Ксения Левченко. Это 16-я победа в 17 матчах в чемпионате России по баскетболу. Курский клуб занимает 2-е место в Премьер-лиге, уступая лишь УГМК из Екатеринбурга.





Вчера, 08:18