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Двое курян погибли в огне

Вчера, 10:11
Двое курян погибли в огне
В выходные в Курской области произошли несколько серьезных пожаров. В двух из них погибли люди. Так, вечером в пятницу по тревоге огнеборцы выехали в село Банищи Льговского района. Горел жилой деревянный дом. По информации регионального МЧС, спасатели вывели из здания 51-летнюю хозяйку и потушили пожар. В огне погиб 71-летний пенсионер. Предположительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем при курении. А 12 февраля трагедия случилась в селе Бирюковка Большесолдатского района. Там загорелась летняя кухня. Пожарные сумели спасти 65-летнюю хозяйку подворья. Однако отравление женщины угарным газом оказалось слишком сильным – пенсионерка скончалась в больнице. Причина возгорания устанавливается.

 

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