Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин принял участие в церемонии открытия Многофункционального ТРК «МегаГРИНН»

10 февраля 2017 года, г. Курск. В Курске состоялось открытие третьей очереди многофункционального торгово-развлекательного, семейно-досугового, спортивно-оздоровительного и гостиничного комплекса МегаГРИНН площадью 235 тысяч квадратных метров. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Курской области Александр Михайлов, глава администрации Курска Николай Овчаров, Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин, генеральный директор АО «Корпорация «ГРИНН» Николай Грешилов.

Почетные гости совершили двухчасовую экскурсию по всем этажам и подразделениям МегаГРИННа. Длина маршрута составила 2,7 километра! Официальная торжественная часть открытия состоялась в концертном зале на 1100 зрителей.

- Мне всегда доставляет большое удовольствие принимать участие в открытии новых объектов. Сегодня новоселье у МегаГРИННа - самого масштабного многофункционального комплекса в Курске, - сказал Александр Михайлов. Губернатор назвал МегаГРИНН ярким примером государственно-частного партнерства.

Одновременно со строительством Мегакомплекса была выполнена большая дорожная программа по реконструкции улиц общей длиной 3,8 километра. Срок реализации проекта составил менее четырех лет, что меньше нормативных сроков строительства такого технически сложного объекта. А общий объем инвестиций МегаГРИННа составил — 12,5 миллиарда рублей.

- В этом году исполняется 25 лет сотрудничества Сбербанка и Корпорации «ГРИНН», - подчеркнул в приветственном слове Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - Полное открытие комплекса - это хороший подарок и региону, и всем курянам.

Генеральный директор Корпорации «ГРИНН» Николай Грешилов в своем выступлении поблагодарил руководство области и города за активное участие и помощь в реализации проекта.

- Без сильной команды я бы ничего не сделал, - заметил Николай Николаевич, - как и без финансовой помощи банков». Открытие же МегаГРИННа он назвал поворотным событием в улучшении качества жизни курян.





Вчера, 11:30