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Под Курском 99-я вылетела в кювет, погиб 19-летний водитель

Вчера, 13:24
Под Курском 99-я вылетела в кювет, погиб 19-летний водитель
11 февраля в Курском районе произошла авария со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции, в десятом часу вечера ВАЗ-2109 двигался по дороге «Курск – Лебяжье» со стороны Зорино в сторону улицы Чайковского. В пути следования, 19-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Молодой человек, находившийся за рулем отечественной легковушки, от полученных травм скончался на месте ДТП. Его 24-летний и 21-летний пассажиры с травмами были доставлены в больницу.   

 

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