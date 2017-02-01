Под Курском 99-я вылетела в кювет, погиб 19-летний водитель

11 февраля в Курском районе произошла авария со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции, в десятом часу вечера ВАЗ-2109 двигался по дороге «Курск – Лебяжье» со стороны Зорино в сторону улицы Чайковского. В пути следования, 19-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Молодой человек, находившийся за рулем отечественной легковушки, от полученных травм скончался на месте ДТП. Его 24-летний и 21-летний пассажиры с травмами были доставлены в больницу.

Вчера, 13:24