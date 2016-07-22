В выходные 40 курских водителей попались за рулем пьяными

За три дня на курских дорогах задержаны 40 пьяных водителей. Это итог проверок на трезвость, которые провела Госавтоинспекция. В ведомстве отметили, что ещё 5 водителей отказались пройти освидетельствование. Закон фактически приравнивает таких автолюбителей к категории нетрезвых. 8 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.

Вчера, 13:41