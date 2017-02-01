После запрета управлять транспортом двое курян погасили долги по алиментам

В Курске сразу два должника по алиментам пришли в отдел судебных приставов, чтобы погасить задолженность после ограничения их в праве управлять транспортом. Один мужчина не платил алименты на содержание дочери больше года. Его долг превысил 100 тысяч рублей. Другой житель Курска также не вспоминал о своем родительском долге. В итоге ему необходимо было заплатить 40 тысяч рублей алиментов, чтобы вернуть водительские права. Ранее нерадивым папашам ограничили выезд из страны, а в отношении принадлежащего им имущества вынесли постановления о запрете регистрационных действий. Однако они продолжали уклоняться от уплаты алиментов. Мнение мужчин кардинально поменялось, только когда приставы вручили им предупреждения об ограничении в праве на управление транспортным средством. Нависшая угроза стать пешеходами возымела действие, и они погасили долги в полном размере.





Вчера, 14:09