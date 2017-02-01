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На курских дорогах возможно образование гололедицы

Вчера, 14:15
На курских дорогах возможно образование гололедицы
Курское МЧС распространило предупреждение, в ближайшее время возможен мокрый снег. Температурные "качели" могут привести к образованию гололедицы. Спасательное ведомство призывает водителей быть осторожными и внимательными за рулем, избегать резких маневров, они могут привести к заносу. Соблюдать острожность необходимо и пешеходам. Если же Вы получили травму, то следует обратиться в травматологический пункт. Нужно оформить бюллетень или справку о травме, их можно использовать при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.


 

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