На курских дорогах возможно образование гололедицы

Курское МЧС распространило предупреждение, в ближайшее время возможен мокрый снег. Температурные "качели" могут привести к образованию гололедицы. Спасательное ведомство призывает водителей быть осторожными и внимательными за рулем, избегать резких маневров, они могут привести к заносу. Соблюдать острожность необходимо и пешеходам. Если же Вы получили травму, то следует обратиться в травматологический пункт. Нужно оформить бюллетень или справку о травме, их можно использовать при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.









Вчера, 14:15