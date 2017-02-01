В Курской области построят 6 газопроводов протяженностью более 100 км

В 2017 году в Курской области планируется построить и ввести в действие шесть межпоселковых газопроводов общей протяженностью 109,5 км, в Фатежском - Железногорском, Курчатовском – Льговском, Горшеченском, Глушковском, Конышевском и Кореневском районах. Такие данные озвучили на рабочей встрече губернатора Александра Михайлова и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Также синхронно в августе сдадут в эксплуатацию 105 км внутрипоселковых газораспределительных сетей. При этом планируется газифицировать более 1300 домов, перевести на газ 37 котельных социальных объектов и крупных предприятий АПК. Также в за счет Газпрома планируется строительство семи физкультурно-оздоровительных комплексов: в Кореневском, Хомутовском, Глушковском, Беловском, Суджанском районах, Льгове, Рыльске и конно-спортивной школы с ипподромом в Курске. На встрече также состоялся разговор о строительстве 15-ти спортплощадок и межпоселкового газопровода в Курском районе до проспекта Дериглазова в Курске с вводом в 2018 году.





Сегодня, 08:09