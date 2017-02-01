поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

В Курской области сменится прокурор

Сегодня, 08:10
В Курской области сменится прокурор
Прокурор Курской области Александр Филимонов покинул свой пост – сообщает «МК Черноземье». В этот четверг депутатам облдумы будет представлен новый прокурор региона. Должность получил 41-летний Алексей Цуканов, ранее возглавлявший управление Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом Александр Филимонов, занимавший пост прокурора Курской области с ноября 2009 года, теперь направится на службу в республику Мордовия. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама