В Курской области сменится прокурор

Прокурор Курской области Александр Филимонов покинул свой пост – сообщает «МК Черноземье». В этот четверг депутатам облдумы будет представлен новый прокурор региона. Должность получил 41-летний Алексей Цуканов, ранее возглавлявший управление Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом Александр Филимонов, занимавший пост прокурора Курской области с ноября 2009 года, теперь направится на службу в республику Мордовия.





Сегодня, 08:10