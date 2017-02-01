В Курской области рецидивист обокрал 19 магазинов

Полиция расследует уголовное дело о серии краж из торговых объектов. В качестве подозреваемого проходит неоднократно судимый 60-летний житель Рыльского района. На его счету - 19 доказанных эпизодов краж, совершенных в Конышевском, Льговском, Курчатовском и Рыльском районах. Сейчас выясняется причастность рецидивиста к кражам, совершенным еще в 2013 году. Злоумышленник выбирал магазины, не оборудованные сигнализацией. Днем мужчина под видом покупателя просматривал торговый павильон, запоминал режим работы и расположение помещений. Ночью проникал внутрь с помощью отмычек и инструментов. Ущерб от преступлений - не менее 300 тысяч рублей. Суд решил заключить мужчину под арест. До конца расследования он будет находиться в Следственном изоляторе. За подобные преступления предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы.





Сегодня, 08:11