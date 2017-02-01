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Завтра в Пролетарском сквере почтят память афганцев

Сегодня, 08:12
Завтра в Пролетарском сквере почтят память афганцев
15 февраля  - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 11.00 в Пролетарском сквере столицы Соловьиного края состоится традиционный митинг, возложение венков и цветов к памятнику курянам, погибшим в Афганистане. В мероприятии примут участие представители органов власти города и области, воины-интернационалисты, члены семей курян, погибших при исполнении интернационального воинского долга в горячих точках.

 

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