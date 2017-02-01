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На расчистку Тускари требуется около трех лет

Сегодня, 08:15
На расчистку Тускари требуется около трех лет
Курские власти озвучили планы на Год экологии. Так в Октябрьском районе собираются строить 2-ю очередь полигона твёрдых коммунальных отходов и завода по сортировке мусора. В Курске продолжат расчищать Тускарь. Эта работа началась в прошлом году, на нее потребуется около трех лет – сообщил директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Виктор Барышников. В целом на природоохранные мероприятия Курской области будет направлено порядка 1 млрд рублей. Это средства не только федерального и областного бюджетов, но и курских предприятий. При этом Виктор Барышников отметил, что экологическая ситуация в регионе благоприятная. На протяжении семи лет Курская область входит в ТОП-10 экологического рейтинга общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». В 2017-м продолжится формирование особо охраняемых территорий регионального значения. До 2020 года в Курской области организую 62 особо охраняемых участка.

 

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