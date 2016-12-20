Школьники Железногорска ушли на внеплановые каникулы

В школах Курска возобновились занятия. Однако ОРВИ и грипп из региона не уходят. Из-за этого в образовательных учреждениях Железногорска пришлось ввести внеплановые каникулы. Они продлятся до 19 февраля. Как сообщает местное издание «Эхо недели» со ссылкой на железногорский отдел Роспотребнадзора, за прошлую неделю вирусные заболевания выявлены у 2004 железногорцев, а неделей раньше заболевших было 1114. Эпидемический порог превышен почти на 49%, у детей в возрасте от 7 до 14 лет - на 70%, у малышей трех-шести лет - на 73,5%, - пояснили в санитарном ведомстве.





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