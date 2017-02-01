Услуга «Таможенные платежи и сервисы» доступна клиентам Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, являющиеся участниками внешнеэкономической деятельности, получили возможность оплаты таможенных платежей в пользу Федеральной таможенной службы в реальном времени напрямую со своих счетов в Сбербанке.

Эта услуга, позволяет заполнять, подписывать и передавать в Федеральную таможенную службу Российской Федерации документы таможни, производить оплату документов непосредственно со счетов юридических лиц, уже открытых в Сбербанке. Услуга была реализована совместно с партнером Банка ООО «Таможенная карта» через привычный сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн». Она одобрена ФТС и Правительством РФ, как часть программы упрощения процесса таможенного оформления. При этом сервис электронного декларирования предоставляется абсолютно бесплатно, что является уникальным предложением на рынке таможенных услуг.

Платежи, осуществленные с помощью сервиса, отражаются у таможенного инспектора через несколько минут после их совершения. Предоставлена возможность запроса отчетов от ФТС о состоянии лицевых счетов. Важно, что отсутствует необходимость депонирования средств.

- Сбербанк активно участвует в реализации клиентоориентированных проектов, — подчеркнула директор Управления транзакционного бизнеса Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Татьяна Лукина. — Самые популярные сервисы для клиентов сегодня — доступны дистанционно, и услуга «Таможенные платежи и сервисы» одна из них. Отмечу, что основная задача Сбербанка сегодня - адаптироваться к потребностям клиента на принципиально новом уровне и интегрировать сервисы в комплексную систему доступных и необходимых услуг. Помимо оперативности, удобства расчетов услуга «Таможенные платежи и сервисы» позволяет снизить финансовые издержки клиентов ввиду отсутствия авансовых платежей.

В целом по стране с начала 2017 года более 100 организаций уже активно используют данный сервис Сбербанка.

Клиенты банка могут оформить услугу в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн», а новым клиентам она будет доступна после открытия счета.





Сегодня, 11:20