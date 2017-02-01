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В Курске самосвал насмерть сбил перебегавшую дорогу на «красный» женщину

Сегодня, 11:28
В Курске самосвал насмерть сбил перебегавшую дорогу на «красный» женщину
В понедельник, 13 февраля, в Курске насмерть сбили пешехода. Как сообщил старший инспектор по пропаганде городского управления ГИБДД Александр Мальцев, ДТП произошло в 14:35 возле дома №44 по улице Сумская. Водитель самосвала «ШАКМАН», двигаясь со стороны улицы Дейнеки в сторону проспекта Клыкова, допустил наезд на 60-летнюю женщину. По словам очевидцев, она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте.

 

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