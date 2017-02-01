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В Фатежском районе в лесу нашли мертвого младенца

Сегодня, 11:35
В Фатежском районе в лесу нашли мертвого младенца
В Фатежском районе в лесу нашли мертвого младенца. Как сообщает местная прокуратура, это произошло еще 12 января, однако информацию обнародовали только сейчас. В лесу, расположенном неподалёку от села Миролюбово, охотники выгуливали собак. Один из псов принес в зубах тело ребенка. Судебно-медицинская экспертиза установила примерное время рождения младенца. Следственные органы завели уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребенка". Сейчас разыскивают преступницу. 

 

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