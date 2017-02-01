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На борьбу с весенним паводком отправятся более полутора тысяч человек

Сегодня, 12:17
На борьбу с весенним паводком отправятся более полутора тысяч человек
Начало весеннего паводка в  Курской области ожидается к 26 марта. Однако, по словам синоптиков, эта дата может поменяться из-за погодных условий. Подтопление грозит  двум автомобильным мостам у сёл Лебяжье Курского района и Малые Угоны Льговского района и более тысячи приусадебных участков Курска. Следить за паводковой обстановкой будут 12 стационарных гидропостов. Также для мониторинга планируют задействовать беспилотники. «Учитывая прогнозы, мы усиливаем группировку сил и средств. В этом году для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, планируем привлекать более полутора тысяч человек», - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области Александр Лапин. Кроме того, он сообщил, какую технику будут использовать в борьбе с паводком: «Мы получили плавающий гусеничный транспортер. Такой техники у нас в регионе ещё не было. Это транспортное средство позволяет без подготовленной переправы осуществить перевозку с берега на берег одновременно до 50 человек». Также синоптики пояснили, что промерзание почвы в этом году небольшое, это ускорит впитывание воды. Правда, не стоит забывать, что снега сейчас больше, чем обычно. 

 

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