Следователи установили мать, выбросившую младенца в лесу Фатежского района

Следователи установили мать, выбросившую младенца в лесу Фатежского района. Ею оказалась 27-летняя жительница деревни Миролюбово. Местонахождение женщины устанавливается - сообщили в СК. Чтобы определить мать-детоубийцу, правоохранительные органы взяли у проживающих неподалеку женщин биологические образцы для проведения ДНК-экспертизы. Всех, кто обладает какой-либо значимой информацией по факту смерти ребенка, а также местонахождению матери, просят обратиться к следователю по телефону (47151) 2-10-83.

Ранее мы рассказывали: 12 января в лесу Фатежского района, расположенном вблизи деревни Миролюбово, охотники, выгуливавшие собак, обнаружили тело новорожденного ребенка.

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