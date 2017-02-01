Куряне перестали жениться в католический праздник

Сегодня в католическом мире празднуют День святого Валентина – покровителя всех влюбленных. Считается, что узаконившие брак 14 февраля проживут счастливую семейную жизнь. Но в России число желающих пожениться в этот день значительно сокращается с каждым годом. К примеру, в Курске ни в одном из трёх ЗАГСов таких просьб не было. «В этом году обращений на заключение брака 14 февраля к нам не поступало. Даже на прием с этим вопросом люди не приходили», - рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Железнодорожного округа Курска Ольга Федорко. Кроме того, она отметила новую тенденцию: «К нам обращаются больше желающих на регистрацию брака 8 июля - в День православных святых Петра и Февронии. Они покровительствуют созданию крепких семей. В частности, у нас уже есть те, кто забронировали регистрацию на эту дату».





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