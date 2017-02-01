Суд присяжных признал Поветкина виновным в употреблении мельдония

Суд присяжных в США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после его запрета. Об этом сообщил руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы россиянина. При этом Рябинский подчеркнул, что это решение присяжных, а не судьи, который может с ними и не согласиться. Если же и судья вынесет такое решение, представители боксёра будут подавать апелляцию. По словам адвоката россиянина Алексея Карпенко, вторая часть судебного процесса начнется не раньше апреля. Суд рассматривает два дела одновременно — иск американского боксера Деонтея Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов, а также ответный иск российской стороны на 34,5 миллиона долларов. Поветкин в ходе слушаний настаивал, что принимал мельдоний до его запрета по рекомендации врача.

Вчера, 16:12