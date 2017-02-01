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В Курчатове полицейские не дали парню покончить с собой

Вчера, 17:12
В Курчатове полицейские не дали парню покончить с собой
В Курчатове полицейские предотвратили попытку самоубийства. В дежурную часть поступило сообщение от случайных свидетелей о том, что молодой человек, стоя на крыше многоэтажного дома, пытается покончить с собой. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе ближайший наряд патрульно-постовой службы. Полицейские поднялись на крышу. Пока один пытался вступить в контакт с 26-летним молодым человеком, другой успел схватить его за руку и отвести от края крыши. Уже после случившегося молодой человек признался, что это был отчаянный шаг после ссоры с девушкой. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

 

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