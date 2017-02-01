Стали известны результаты смотра сливочного масла в Курске

Стали известны результаты смотра сливочного масла в Курске. О его проведении мы рассказывали ранее. Рядовые покупатели и эксперты оценивали качество 10 образцов с массовой долей жира 72,5%. Потребители выбирали победителя по вкусу, специалисты - по итогам лабораторных исследований. Невкусного масла дегустаторы-любители в представленных образцах не обнаружили. Профессионалы же сообщили, что в двух образцах нашли растительные жиры. Значит, такой продукт уже не может называться сливочным маслом, на упаковке нужно указывать «спред». Недобросовестными курские эксперты назвали производителей масла «Щедрая бурёнушка» из Карачева Брянской области и «Крестьянское» московского ООО «Белмолоко». В остальных же образцах, в том числе местного производства, нарушений не выявлено.





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