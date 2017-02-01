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Под Курском столкнулись две «Приоры»

Сегодня, 11:41
Под Курском столкнулись две «Приоры»
Накануне вечером в Поныровском районе столкнулись две «Приоры». По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в шестом часу на 67-м километре дороги «Курск-Поныри». «Лада», за рулем которой находился 25-летний водитель, столкнулась с  попутной «Приорой», управляемой 32-летним мужчиной. Затем легковушка со старшим водителем опрокинулась в кювет. В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка, ее доставили в Поныровскую райбольницу. 

 

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