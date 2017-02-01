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Куряне сегодня смогут улететь в Санкт-Петербург

Сегодня, 11:46
Куряне сегодня смогут улететь в Санкт-Петербург
Сегодня авиакомпания «Руслайн» открывает рейс из Курска в Санкт-Петербург. Теперь в северную столицу можно будет летать два раза в неделю – по средам и пятницам на самолете CRJ-200, рассчитанном на 50 пассажиров. Время в пути составит 1 час 50 минут. Вылет из Санкт-Петербурга в 16.40 – прилет в Курск в 18.30, отправление из Курска в 19.10 – прилет в Санкт-Петербург в 21.05. Минимальная стоимость билетов 5200 руб. Рейсы «Руслайна» продлятся до 24 марта. А с 1 апреля, как следует из письма главы Росавиации на имя губернатора Курской области, воздушное сообщение по маршруту «Курск – Санкт-Петербург», скорее всего, обеспечит авиакомпания «Сибирь». 

 

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