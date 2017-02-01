В Курске состоится форум «Неизвестные герои Великой Отечественной войны»

Завтра, 16 февраля, в областном Дворце молодежи состоится общественный форум «Неизвестные герои Великой Отечественной войны». На нем обсудят участие пограничников 70-й армии НКВД в Курской битве, поиск погибших бойцов этой армии на Северном фасе Курской дуги, развитие военно-патриотического воспитания, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, необходимость увековечить подвиг пограничников взвода лейтенанта Романовского и другие важные вопросы. Начало форума 16 февраля в полдень.

Сегодня, 11:48