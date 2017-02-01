В Курске фургон спровоцировал аварию с тремя автомобилями

14 февраля в Курске фургон спровоцировал аварию с тремя автомобилями. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 18 часов. Водитель грузовика двигался по улице 50 Лет Октября со стороны улицы Бойцов 9-й дивизии в сторону Аэродромной. Напротив дома №113 он допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем "ФИАТ Альбеа". После этого "ФИАТ" по инерции отбросило вперёд, и он врезался в "Рено Логан". В результате ДТП ранения различной степени тяжести получила 44-летняя пассажирка "Фиата". Ее доставили в больницу. Подчеркивается, что все водители были трезвыми.

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