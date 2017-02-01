Завершается роспись Воскресенского храма Курска

Завершается роспись Воскресенского храма. Реставрация здания, ранее входившего в комплекс Знаменского мужского монастыря, стала возможной благодаря помощи меценатов и неравнодушных курян. Ситуация с восстановлением Воскресенской церкви осложнялась тем, что долгое время на ее территории размещался завод. Из-за этого в значительной мере пострадало внутреннее убранство. Уникальную роспись удалось восстановить благодаря архивным снимкам и мастерству реставраторов, отметили в Курской епархии.

Напомним, Попечительский совет по комплексному возрождению мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря «Коренная пустынь» уже утвердил план работ на новый год. Так, в 2017-м планируется продолжить возрождение монастыря, реставрацию храма Воскресения Христова, а также провести ремонт в Знаменском соборе. На реализацию этого потребуется около 23,5 миллионов рублей. Оказать посильную помощь могут все желающие.

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