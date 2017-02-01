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В Курске осужден цыган, выманивший деньги у пенсионерок

Сегодня, 13:37
В Курске осужден цыган, выманивший деньги у пенсионерок
Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего цыгана. Он признан виновным в мошенничестве. Мужчина в 2016 году обманом выманил у пенсионерок крупные суммы денег. Как сообщили в областной прокуратуре, в первом случае он представился доверчивой курянке иностранцем, потерявшим паспорт. По этой причине якобы он не может снять денежный перевод от родственников. Оставив в качестве залога бижутерию, аферист взял у пожилой женщины 30 тысяч рублей. По той же схеме чуть позже мошенник выманил у другой пенсионерки 100 тысяч рублей. Суд приговорил преступника к полутора годам лишения свободы в колонии поселении. Материальный ущерб потерпевшим полностью возмещен.

 

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