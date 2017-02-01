В Курске маленькую квартиру можно снять за 6400 рублей

Специалисты федерального портала «Мир квартир» представили свежий рейтинг цен на жилье. Они проанализировали сегмент съемных квартир маленькой площади. Сюда относятся студии и однокомнатные квартиры до 32 кв.м. Эксперты исследовали стоимость аренды в 2016 году в 68 городах страны. Съем маленьких квартир подорожали в 37 и подешевели в 31 городе. Заметнее всего цены упали в Череповце (–11%), Курске (–10%), Магадане (–8,5%), Улан-Удэ (–8%) и Чите (–7,5%). Средняя стоимость аренды небольшой квартиры в нашем городе - чуть менее 6400 рублей в месяц. Также на портале представлен топ-5 самых дорогих городов по аренде жилья. Традиционно, самые высокие цены зафиксированы в Москве — здесь средняя арендная ставка квартир до 32 кв. м составляет почти 28 тысяч рублей. Около 19 тысяч — в Санкт-Петербурге и Сочи. Не обошлось без сюрпризов. Например, Ялта по стоимости маленьких квартир обошла Московскую область. Самые выгодные расценки можно найти в Великом Новгороде, Чебоксарах, Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Череповце.





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