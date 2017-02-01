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Две девушки обокрали посетительницу одного из курских клубов

Сегодня, 14:29
Две девушки обокрали посетительницу одного из курских клубов
В Курске в ночном клубе «Селебрити» из сумки одной из посетительниц похитили мобильный телефон и кошелек с деньгами. Это случилось 11 февраля. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, под подозрение попали две девушки. Оперативники их вычислили и объявили в розыск. Полиция призывает: если Вам известны личности подозреваемых или место их нахождения, сообщите по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется. Любая информация поможет раскрыть преступление.

 

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