Две девушки обокрали посетительницу одного из курских клубов

В Курске в ночном клубе «Селебрити» из сумки одной из посетительниц похитили мобильный телефон и кошелек с деньгами. Это случилось 11 февраля. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, под подозрение попали две девушки. Оперативники их вычислили и объявили в розыск. Полиция призывает: если Вам известны личности подозреваемых или место их нахождения, сообщите по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется. Любая информация поможет раскрыть преступление.

Сегодня, 14:29