В Железногорске торговали салом и колбасой, зараженными африканской чумой свиней

В Железногорске ветеринары во время рейда по местам стихийной торговли обнаружили продукцию без сопроводительных документов. У продавцов изъяли соленое свиное сало и колбасные изделия. Как пояснили в Управлении ветеринарии Курской области, на сале отсутствовала маркировка, колбасные изделия оказались произведены украинскими предприятиями. Торговала ими гражданка, зарегистрированная в Сумской области. Ранее эта женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. Изъятые колбасу и сало поместили в холодильную камеру местной станции по борьбе с болезнями животных. От каждого вида продукции отобрали пробы для исследований. В варено-копченой колбасе из Украины выявили геном вируса африканской чумы свиней. Теперь всю изъятую продукцию утилизируют.





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