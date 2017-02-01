Поисковики вернули имя погибшему в 1942 году летчику из Курска

Из небытия вернулось имя курянина Владимира Петровича Натальина - летчика, погибшего в 1942 году в Новгородской области. Теперь поисковики ищут его родственников. Как сообщает ГТРК "Курск" , воронку с самолетом копали еще в 93-м. Пилота нашли, но тогда установить личность не удалось: документов при нем не было. Останки захоронили, а на могиле написали: «Неизвестный летчик ЯК1». Спустя 20 лет поиски на месте катастрофы возобновили. Стало известно: Натальин родился в 1922 году в Курске. Проживал на улице Артема. Был призван Сумским РВК. Сегодня, 15:59 К списку новостей