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Курянина за три преступления приговорили к обязательным работам

Сегодня, 17:03
Курянина за три преступления приговорили к обязательным работам
К обязательным работам приговорили 50-летнего жителя Глушковского района сразу за три статьи Уголовного кодекса. Его обвиняли в угрозе убийством, развратных действия в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста и незаконном изготовлении холодного оружия. По информации СК, прошлым летом мужчина изготовил нож, который эксперты отнесли к колюще-режущему оружию. А в канун нового года курянин без применения насилия совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки, продемонстрировав ей свои половые органы. 5 января он же дома угрожал убийством своему же старшему брату, демонстрируя в руке нож. Суд вынес обвинительный приговор. В качестве наказания мужчина получил 420 часов обязательных работ.

 

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