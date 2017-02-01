Курянина за три преступления приговорили к обязательным работам

К обязательным работам приговорили 50-летнего жителя Глушковского района сразу за три статьи Уголовного кодекса. Его обвиняли в угрозе убийством, развратных действия в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста и незаконном изготовлении холодного оружия. По информации СК, прошлым летом мужчина изготовил нож, который эксперты отнесли к колюще-режущему оружию. А в канун нового года курянин без применения насилия совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки, продемонстрировав ей свои половые органы. 5 января он же дома угрожал убийством своему же старшему брату, демонстрируя в руке нож. Суд вынес обвинительный приговор. В качестве наказания мужчина получил 420 часов обязательных работ.





Сегодня, 17:03