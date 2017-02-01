поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Совет ветеранов Курскэнерго подвел итоги работы за 2016 год

Сегодня, 17:04
Совет ветеранов Курскэнерго подвел итоги работы за 2016 год
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»   прошло отчетное собрание Совета ветеранов. В мероприятии приняли участие начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова, председатель профкома предприятия Николай Калинин, члены Совета и  его уполномоченные  по районам электрических сетей, с которыми была организована селекторная связь. 
Участники собрания заслушали отчет председателя Совета ветеранов Курскэнерго Валентина Шкилева о работе организации в 2016 году. Он отметил, что весь прошлый год Совет работал эффективно, были реализованы все мероприятия, предусмотренные годовым  планом.  
Организация активно привлекала к своей деятельности энергетиков, находящихся на заслуженном отдыхе. Они участвовали в проведении дней охраны труда, внезапных и плановых проверок, семинаров с молодыми специалистами, а также в различных акциях патриотической и социальной направленности, в мероприятиях, посвященных светским и профессиональным праздникам. 
Большая работа была проделана в преддверии 71 годовщины Великой Победы. Энергетики - участники Великой Отечественной войны   провели встречи со студентами и школьниками в поселке Поныри, городах Льгов, Обоянь. Кроме того, активисты Совета совместно с представителями Совета по делам молодежи Курскэнерго благоустроили в Курске 12 могил ветеранов-энергетиков, участников ВОВ. В рамках празднования Дня Победы  Советом ветеранов была организована поездка  на Северный фас Курской дуги.  
Одно из значимых направлений работы Совета – социальная поддержка пенсионеров. В минувшем году 30 ветеранам со слабым здоровьем была оказана материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарств, еще 10 пенсионерам компенсировали стоимость санаторно-курортных путевок. 
В ветеранской организации стало доброй традицией поздравление на дому юбиляров с вручением им продуктовых наборов. В праздники все ветераны получают красочные поздравительные открытки за подписью директора филиала и председателя Совета.
После доклада председателя Совета ветеранов прошло обсуждение итогов года. Члены Совета и  уполномоченные общественной организации по районам электрических сетей положительно оценили работу Совета, поблагодарили руководство Курскэнерго и профсоюзный комитет за поддержку его начинаний  и помощь в их реализации.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама