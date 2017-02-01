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С нерадивых подрядчиков взыскали 860 тысяч рублей

Сегодня, 08:13
С нерадивых подрядчиков взыскали 860 тысяч рублей
Не все подрядные организации, с которыми Фонд капремонта Курской области заключил договоры, выполняют добросовестно свои обязанности. За грубые нарушения с них взыскали 859 тысяч рублей - сообщили в региональной администрации. Для повышения качества проводимых работ Фондом капремонта созданы приемочные комиссии, в которые входят представители комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, органов местного самоуправления, общественности и представителей собственников. Каждое обращение собственников с претензией на качество ремонта рассматривается комиссионно с выездом на место. 

 

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