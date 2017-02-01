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Фестиваль имени Гридина продолжится в романсовой гостиной филармонии

Сегодня, 08:10
Фестиваль имени Гридина продолжится в романсовой гостиной филармонии
Сегодня музыкальный фестиваль имени народного артиста России Виктора Гридина продолжится концертом в романсовой гостиной в филармонии. Курская публика встретится с артистами из Липецка. Своим мастерством зрителей будут удивлять заслуженный артист России Владимир Селявкин и лауреат международных конкурсов Максим Аникеев (аккордеон). Приятным дополнением к инструментальной музыке станут вокальные произведения в исполнении Михаила Вербицкого (тенор). Начало концерта в 19 часов. 

 

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