Фестиваль имени Гридина продолжится в романсовой гостиной филармонии

Сегодня музыкальный фестиваль имени народного артиста России Виктора Гридина продолжится концертом в романсовой гостиной в филармонии. Курская публика встретится с артистами из Липецка. Своим мастерством зрителей будут удивлять заслуженный артист России Владимир Селявкин и лауреат международных конкурсов Максим Аникеев (аккордеон). Приятным дополнением к инструментальной музыке станут вокальные произведения в исполнении Михаила Вербицкого (тенор). Начало концерта в 19 часов.

Сегодня, 08:10