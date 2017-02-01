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У 22-й школы выявили двух водителей без детских кресел

Сегодня, 08:17
У 22-й школы выявили двух водителей без детских кресел
У 22-й школы Курска сотрудники ГИБДД провели рейд, чтобы проверить, как перевозят водители своих детей. Инспекторы обращали внимание не только на наличие детского автокресла, но и на правильность его установки. Всем остановленным водителям вручали агитационные листовки и памятки, а детям - световозвращатели. Попались во время рейда и нарушители, двум водителям придется заплатить штраф в 3 тысячи рублей за отсутствие детского кресла.  

 

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