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Разведенные супруги сумели организовать свидания с ребенком только с помощью приставов

Сегодня, 11:27
Разведенные супруги сумели организовать свидания с ребенком только с помощью приставов
Разведенные супруги сумели организовать свидания с ребенком только с помощью приставов. Как сообщили в ведомстве, в январе поступил исполнительный лист об установлении порядка общения жителя Обояни с сыном. В судебном решении говорилось, что встречи отца с ребенком должны происходить в течение трех месяцев каждую субботу по 4 часа, а потом мальчик мог оставаться у отца с ночевкой дважды в месяц. 
При этом женщина обязана не препятствовать общению бывшего супруга с ребенком. Однако она всячески была против их общения, устраивала постоянные ссоры и не передавала мальчика в положенное время. Бывшие супруги не скупились на оскорбления, выясняли отношения и выплёскивали друг на друга старые обиды. В ситуацию вмешались приставы, матери вручили решение суда и разъяснили, чем обернется его невыполнение. Также сотрудники напомнили женщине, что от ее упорства страдает, прежде всего, ребенок. Общение с приставами пошло на пользу: женщина перестала препятствовать общению, уже состоялась первая долгожданная встреча отца с ребенком.  

 

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