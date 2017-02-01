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В Курске мужчина с пистолетом пытался ограбить магазин

Сегодня, 13:03
В Курске мужчина с пистолетом пытался ограбить магазин
Курская полиция разыскивает подозреваемого в попытке грабежа. Как сообщили в УМВД, мужчина примерно в 19-20 в магазине по улице Чехова, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, попытался похитить выручку. Довести преступление до конца злоумышленнику не удалось, после чего он скрылся. Полицейским удалось получить фотографии предполагаемого налетчика. Подозреваемому на вид 40-45 лет, рост 170 см, среднего телосложения. Был одет в серую куртку, темные брюки, на лице темно-зеленый шарф крупной вязки. Всех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется. 

 

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