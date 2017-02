В Курске пройдет этап чемпионата России по супермото

В СМИ попал предварительный календарь чемпионата России-2017 по супермото, согласно которому этапы соревнований пройдут в Подмосковье, Рязани и Курске. Как сообщает ресурс «Мотогонки.ру», Подмосковье примет два этапа супермото в мае и конце июля — начале августа. В Рязани мотогонщики посоревнуются, скорее всего, 20 августа. Завершится национальная гоночная серия в Курске 17 сентября. Окончательные даты состязаний будут озвучены позднее.

Соревнования будут проводиться в нескольких классах. Профессионалов разобьют на категории А, В и C. Любителям (Street) предложат классы «Спорт» и «Городские». Кроме того, заявлены категории «СуперКвадр», «Минимото», «Минимотард» («Про» — (190ссм) и «Сток» — (160ссм)), «Юноши-минимотард», «Дети-минимотард» («Кросс», «YCF», «PW» («Ямаха») new) и «Дети-минимото» (минимото — 4.2 new).





