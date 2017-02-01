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Куряне смогут посмотреть 4 спектакля премии "Золотая маска"

Сегодня, 13:16
Куряне смогут посмотреть 4 спектакля премии
Куряне смогут увидеть прямые трансляции четырех спектаклей-номинантов и лауреатов Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Всего проект охватит 60 городов страны. Для зрителей он является уникальной возможностью побывать в лучших театрах страны, не покидая свой город. В Курске показы  пройдут в кинотеатре «Люксор». Завтра фестиваль откроет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета в постановке Вячеслава Самодурова. Начало в 19.00. 22 марта будет показана театральная версия романа Василия Гроссмана в постановке Льва Додина «Жизнь и судьба», 2 апреля — «Гроза» Александра Островского в постановке режиссера Андрея Могучего, 14 апреля — «Война и мир» в постановке Петра Фоменко. 

 

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