Куряне смогут забрать автомобиль со штрафстоянки по доверенности

Куряне теперь могут по доверенности забирать автомобиль со штрафстоянки. Ранее это мог делать только хозяин транспорта по квитанции об оплате. «В федеральный закон изменения внесли. Сейчас человек, имеющий водительское удостоверение, по доверенности может забирать транспортное средство. «Федеральный закон предусмотрел, что если прекращаются правовые претензии к нарушителям в соответствии с административным кодексом, человеку возвращается транспортное средство независимо от того, платил он или нет», - отметил спикер Курской облдумы Николай Жеребилов. По его словам, если дело возбуждалось федеральными структурами, то средства компенсируются за счет федерального бюджета, если субъектовыми структурами – за счёт регионального бюджета.

Сегодня, 13:50